Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В этом сезоне ярославский клуб завоевал и Кубок Континента. Прежде такое удавалось всего одной команде — столичному ЦСКА.

Жители Ярославля не спали этой ночью. Сначала буквально весь город собрался у экранов и смотрел финал Кубка Гагарина, где сошлись местный «Локомотив» и челябинский «Трактор», а затем праздновал победу.

Решающий пятый матч проходил на равных. Основное время не выявило сильнейшего, и игра перешла в овертайм. Каждая атака, каждый бросок мог поставить чемпионскую точку. И это случилось на 68-й минуте.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина впервые в своей истории! Хоккеистов поздравил лично Владимир Путин. Президент позвонил главному тренеру сразу после матча. Эту победу без преувеличения можно назвать долгожданной.

Ярославский клуб трижды играл в полуфиналах и один раз остановился в шаге от заветного кубка. Но теперь «Локомотив» покорил новую вершину. Сразу после триумфа «Известиям» удалось пообщаться с автором чемпионского гола.

«Мы очень большой путь прошли, много хорошего было, много не очень хорошего. Но мы через это прошли, всей командой, все вместе,. Мы заслужили этот кубок, мы к нему пришли», — сказал нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Максим Шалунов.

Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина и Кубок Континента в один сезон. Прежде такое удавалось всего одной команде — столичному ЦСКА в 2019-м году. Главным тренером армейцев тогда был Игорь Никитин, который теперь привел к успеху и «Локомотив».