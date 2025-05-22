Всегда идет первым: как боец с позывным «Нарыв» стал фронтовой легендой

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

На его счету — много подвигов. Однажды он на себе вытащил раненого штурмовика, одновременно сражаясь с дронами.

Порой на поле боя все зависит не только от меткой стрельбы. Саперов называют инженерами войны, а их мастерство спасает жизни. Один из таких специалистов — боец с позывным «Нарыв» — прошел сражения в Сирии и в зоне СВО, пережил даже химические атаки. На его счету в том числе собственные разработки, которые неоднократно помогали выполнять поставленные задачи. С фронтовой легендой встретился военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Сапер — это не только подрывы на расстоянии. Он идет первым, прокладывая дорогу штурмовикам, или живет в дорожной трубе под носом врага.

Это не кадры из боевика, а реальность одного сапера отряда «Русь» добровольческого корпуса с позывным «Нарыв». Этот боец — фронтовая легенда. Прямо на передовой нашему военкору удалось записать эксклюзивное интервью. Боец на себе вытащил раненого штурмовика, одновременно сражаясь с дронами.

«Я первый побежал к нему, наложил сразу жгут. Дрон подлетел, я его сбил. Закинул его на себя, хотя он больше сотки весил. Но не знаю, мне что-то придало сил, что даже не почувствовал, как это сделал. Я слышал выстрелы в мою сторону, начали свистеть пули. Я в полный рост с ним встал и прошел около 400 метров без остановки через грязь, снег», — рассказал сапер отряда «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Нарыв».

При всей своей отваге и универсальности «Нарыв» считается на фронте гением именно саперного дела. У него дипломы разведчика-подрывника с отличием, сирийский опыт, на СВО с самого начала. Видел многое, и не смутить его даже химическими атаками противника.

«Я дополнительно заказываю специальные фильтры для противогазов для пацанов, которые идут на штурм. Они выдерживают вплоть до паров ртути, до 50 часов», — рассказал боец.

Прогресс в саперном деле движется стремительно, говорит «Нарыв». Минометные снаряды переделывают под выстрелы для гранатомета, штатные пехотные мины, которые раньше ставили вручную, теперь устанавливают дистанционно — дронами. С помощью беспилотников территорию также разминируют. Сам «Нарыв» разработал систему уничтожения врага, когда оружие самостоятельно стреляет по противнику, без присутствия на месте стрелка.

«У нас, например, одноразовые выстрелы крепятся на дерево, в направлении, где возможен проход противника. Они ставятся на электрозапуск дистанционный. То есть тебе не нужно выходить из окопа, блиндажа, вставать, стрелять в ту сторону. Стоит лишь питание подать — они отстреляют», — рассказал «Нарыв».

Такие люди — больше, чем просто саперы. Они фронтовые инженеры, мыслители. Специалисты делятся с коллегами профессиональными приемами и разработками в созданных для своих виртуальных приложениях. Это сохраняет жизни молодых и еще не столь опытных соратников, ведь у сапера нет права на ошибку.