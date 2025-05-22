Семь грузовых вагонов сошли с рельсов в Саратовской области

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Инцидент произошел на станции Нефтяная.

В Саратовской области сошли с рельсов семь грузовых вагонов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел 21 мая в 21:12 по московскому времени. Вагоны сошли с рельсов на станции Нефтяной Приволжской железной дороги.

Отмечается, что пострадавших нет, движение пассажирских поездов не нарушено. Для ликвидации последствий на место направили два восстановительных поезда.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в начале апреля девять вагонов с черным ломом металла сошли с рельсов в Красноярском крае. Инцидент произошел в районе станции Зеледеево в Емельяновском районе. Произошедшее вызвало временную задержку поездов.