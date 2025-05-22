«Будете святой»: как не разрушить семью из-за конфликтов со свекровью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Часто женщины требуют слишком много внимания от своих взрослых сыновей из-за травм в детстве.

Не демонизируйте свекровь в глазах мужа — поможет сохранить семью. Об этом 5-tv.ru рассказала психиатр Татьяна Богданова.

По словам специалиста, если у женщины есть недопонимание со свекровью — это может перерасти в конфликт и повлиять на отношения между всеми членами семьи. Чтобы сохранить брак, не стоит проявлять негатив и агрессию перед мужем в сторону его матери. Такая тактика поведения сделает возлюбленную в его глазах протагонистом, а родственница, говорящая о невестке гадости, будет не права.

«Ваш муж хочет, чтобы мама была хорошая. Даже если он сам плохо говорит: „Вот мама меня достала!“, вы должны сказать: „Не-не-не, у тебя хорошая мама, все нормально. Просто у нее такой сложный характер“ <…> Тогда вы будете святой женщиной. А она, если поливает вас грязью — змеей. Вы будете в выигрышной позиции», — заверила эксперт.

Доказать мужчине, что его мама плохая, не получится, а предпринимая такие попытки, можно лишь спровоцировать агрессию в сторону супруги, уверена врач.

Если ситуация обостряется, то необходимо дать понять избраннику, что и без него женщине очень даже неплохо. В крайнем случае можно отправить мужа жить к маме. Как правило, такие родственники не способны долго находиться вместе, заметила психиатр.

Подобное поведение матери и сына врач объясняет синаптическим связями, которые работают по принципу прецедентного права: в схожих ситуациях необходимо поступать похожим образом. Связи эти формируются с самого детства и в зрелом возрасте человек может действовать по тем же установкам, по которым жил еще в юности.

«Повторяющиеся действия приводят к сильным синаптическим связям, что формируют определенную модель поведения. То есть, когда-то его мама попадала в какие-то ситуации, где она чувствовала себя брошенной, ненужной. Этих чувств она сейчас и боится. Поэтому хочет, чтобы сын был рядом с ней. Без него она чувствует себя не нужной», — рассказала эксперт.

И, если в детстве такой человек решал подобные проблемы привлечением внимания при помощи, например, шантажа и манипуляций, то и взрослым будет поступать также. Потому что запомнил — тогда это работало.

Поэтому, когда свекровь вмешивается в дела вашей семьи, по каждой мелочи обращается к сыну и постоянно зовет его к себе, апеллируя здоровьем, их родственной связью, долгом перед человеком, давшим жизнь и воспитавшим его — это тоже будет работать.

А люди, выросшие в такой обстановке, не могут не реагировать. Иначе будут испытывать сильное чувство вины. У них тоже сформировались синаптические связи.

«Их отношения основаны не на какой-то любви, заботе. А у нее на потребности во внимании, а у него — на чувстве вины», — пояснила Богданова.

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