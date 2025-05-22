Единое пособие на детей в 2025 году: получить выплату стало проще

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Больше не нужно возиться с бумажками.

Регионы России утвердили размеры единого пособия в 2025 году. Оформить такую выплату на детей повторно стало проще.

Величина единого пособия отличается в зависимости от региона и размера установленного там прожиточного минимума и составляет 50, 75 или 100% от него.

Так, в Москве для взрослых прожиточный минимум составит 27 302 рубля, для детей — 20 663 рубля. Значит, беременным женщинам будут платить от 13 651 рубля до 27 302 рублей. Семьям с детьми — от 10 221,5 рубля до 20 663 рублей.

Посмотреть размер прожиточного минимума можно на сайтах региональных органов власти. Такие сведения публикуются на ресурсах правительства, парламента либо министерства, отвечающего за социальную сферу.

Единое пособие с 2025 года повторно будет назначаться без оценки нуждаемости, если семья до этого получала выплаты на старших детей. Размер поддержки равен уже назначенной сумме, а получать ее можно будет, пока не истечет срок оформленного ранее пособия. После этого потребуется подать новое заявление сразу на всех детей и пройти новую проверку.

Кроме того, с января 2025 года семьи могут подать одно заявление на всех детей одновременно, даже если сроки получения пособия различаются. Это можно будет сделать по завершении выплат на хотя бы одного из детей.

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