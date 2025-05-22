Бунт офисных работников: звезды на дорожке премии RU.TV
Идея организаторов явно пришлась по душе знаменитостям, что креатив превзошел все ожидания.
Ежегодная премия RU.TV стала символом офисного бунта и вершиной креатива.
Предложенный организаторами дресс-код «креативный office core» создал невероятную почву для идей. Стилисты артистов постарались на славу. 5-tv.ru собрал самые яркие и неординарные образы.
Кто разглядел эротику в офисной жизни, кого поддерживает Дима Билан и кому все прощает Алсу, что случилось с Николаем Басковым, что из домашнего гардероба прихватила жена Мота и какие записки по телу оставила Анна Плетнева — смотрите в нашей фотогалерее.
То ли школьница, то ли… Таким увидела заявленный организаторами дресс-код Валя Карнавал. Молодая звезда явно готова к любой волне критики. Конечно, после такой-то школы жизни от Ларисы Долиной.
1/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Оксана Самойлова после стольких лет в счастливом браке может себе позволить любой наряд. Особенно в такой форме после рождения четверых детей. После появления пары зрители долго спорили, кто в паре начальник — Оксана или Джиган?
2/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Не отстает от коллег по цеху и Ханна. Длинные и красивые ноги, как главное достояние женщины в офисе. И куда смотрит Пашу, пока супруга разгуливает по дорожке с обаятельным Кириллом Мойтоном?
3/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Helen Yes продолжила дефиле звезд с эротическим подтекстом офисного креатива. Подтяжки, чулки и мини.
4/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Дмитрий Билан «креативный office core» видит так — строго и стильно. Артист с превеликим удовольствием раздавал интервью журналистам и проявил максимальную дипломатию, заявив, что уверен в высоких шансах на победу SHAMAN на «Интервидении».
5/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Когда наряд идеален! Ирина Дубцова как статуэтка! Певица много лет боролась с лишним весом, а стоило просто найти правильного стилиста.
6/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Герой новостных лет этого дня — Ваня Дмитриенко. Официально — кавалер 16-летней Ани Пересильд. Общественность в шоке, а Ване явно все равно пока бывшие кусают локти и раздают скандальные интервью.
7/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Никола Басков на премии был не в настроении. Вроде на работу пришел в классике, но на ковер к директору похоже вызвали. Общался неохотно и вообще заявил, что теперь он на эксклюзиве у федерального канала.
8/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Клаву Коку в этот вечер переполняли эмоции. Певица впервые получила награду «Лучшая исполнительница». Звезда при этом призналась, что считает это авансом для того образа, который она совсем скоро представит зрителям. Ну что же, ждем!
9/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Мот явно не заморачивался со стилем. Пришел в том, в чем ему удобно. А вот его супруга подошла к этому вопросу креативно. Брюки мужа в качестве пояса — любопытная находка!
10/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В декольте Севиль потонули все гости премии RU.TV, а также оценили профессиональную работу пластического хирурга. Но тсссс! Мы никому об этом не скажем.
11/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Я всем все прощаю!» — девиз свободной и счастливой Алсу. На сцене певица также представила попури из песен с говорящим названиями: «Я учусь не бояться» и «Табу». Вишенкой на торте стал, конечно, легендарный «Зимний сон».
12/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Теперь жена! Виктория Дайнеко после свадьбы все чаще стала появляться в свете с супругом Беркели Овезовым. Когда медовый месяц не заканчивается!
13/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
По признанию окружающих, Анна Плетнева победила в номинации «Самый креативный наряд». Стикеры офисных заметок, как символ быстрой записи, спешки офисной работы и хаоса! Около Анны можно было провести часы, читая надписи, многие из которых были автобиографическими.
14/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Девушки фабричные — строгие и обворожительные. Солистки группы «Фабрика» переживают новый взлет популярности. А их рилсы собирают миллионные просмотры.
15/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Панк — образ жизни! Бунтарский образ Юлии Савичевой, конечно, не сильно совпадает с офисным стилем, но запомнился точно всем.
16/16 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов