Исключить из жизни: названы убивающие женское либидо привычки

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Врач дал советы, которые помогут справиться с угасающей страстью.

Низкое сексуальное влечение — характерная проблема для 32% женщин. Привычки, снижающие либидо, в беседе с «Известиями» назвал врач-гинеколог Евгений Кучер.

По словам эксперта, одной из причин такого положения вещей является стресс, при котором вырабатывается кортизол, подавляющий функционирование половых гормонов. В число подвергающихся такому воздействию входят эстрадиол и тестостерон. При этом именно они нужны для влечения к противоположному полу.

Исходя из этого, врач порекомендовал стараться снизить уровень стресса при помощи любимых занятий. Например, может подойти йога, медитация, прогулка на природе, времяпровождение с близкими.

Еще один фактор снижения либидо — нехватка сна, приводящая к дисбалансу гормонов и ухудшающая настроение. В оптимальном варианте спать необходимо не меньше семи или восьми часов в сутки. При этом нужно обеспечить комфортные условия для отдыха организма: выбрать темное, прохладное и тихое помещение.

Третья причина названой проблемы — неправильное питание, которое чаще всего не сбалансировано, богато трансжирами и быстрыми углеводами. Важно потреблять умеренное количество овощей, фруктов и цельных злаков, а также нежирного белка и «полезных» жиров.

На либидо влияет и малая физическая активность. Регулярные занятия спортом помогут привести в норму общее состояние здоровья, улучшат кровообращение и выработают гормоны счастья — эндорфины. Полезно подключать тренировки от 30 минут в день. Достаточно заняться ходьбой или бегом. Также, по словам Кучера, подойдут плавание, танцы или другие виды спорта.

Пагубные привычки, такие как употребление алкоголя и курение, напротив, ухудшат гормональный фон.

«Доказано, что употребление алкоголя повышает вероятность снижения сексуального влечения у женщин на 74%, а курение существенно снижает сексуальное возбуждение», — добавил врач-гинеколог.

Недостаток контакта с партнером, отсутствие близости на эмоциональном уровне может снизить сексуальное влечение. Специалист посоветовал больше времени уделять встречам с любимым человеком, обсуждению чувств и потребностей с ним. В этом случае на помощь придут совместные увлечения.

Кроме того, антидепрессанты, противозачаточные таблетки и препараты для лечения артериального давления могут негативно сказаться на либидо. Возможность замены препаратов следует обсуждать с врачом.

«В некоторых случаях снижение либидо может быть вызвано медицинскими причинами, такими как гормональный дисбаланс, заболевания щитовидной железы, депрессия и другие», — добавил эксперт.

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