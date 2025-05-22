Сбежали из тюрьмы через дыру в туалете: в США ищут оказавшихся на воле преступников

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Надзирателям на прощание они оставили издевательское послание на стене о том, как легко им дался этот побег.

Уже почти неделю в американском штате Луизиана ищут преступников, которые совершили невероятное — сбежали из тюрьмы через дыру в туалете. Причем сделали это с издевательской легкостью. В поисках заняты несколько сотен полицейских, добровольцы и даже искусственный интеллект.

Пока что за решетку удалось вернуть лишь половину рецидивистов. Правоохранители надеются на бдительных жителей, которые уже начали делать ставки, кого поймают следующим, и на местных аллигаторов. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

Американская публика запаслась попкорном и прильнула к экранам. В прямом эфире полиция охотится за беглецами, репортеры за сенсацией. Поиск сбежавших из новоорлеанской тюрьмы преступников сейчас главная тема на американском ТВ.

Суету в штате навели десять особо опасных темнокожих рецидивистов. Почти неделя потребовалась спецслужбам, чтобы поймать половину беглецов. Пятый задержанный — 19-летний Кори Бойд — прятался всего в нескольких улицах от тюрьмы. Видимо, надеялся, что прямо под носом искать не будут. На след остальных пока не вышли, хотя в поисках используют даже искусственный интеллект. А награду за информацию о беглецах увеличили до 20 тысяч долларов.

«На их круглосуточные поиски мы направили 200 сотрудников. Но и обычные люди помогают нам. Мы просим всех, у кого есть какая-то информация, звонить и сообщать», — говорит суперинтендант полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик.

Это крупнейший и, пожалуй, самый комичный побег за всю историю Луизианы. Ночью заключенные вскрыли дверь камеры, пробили дыру в стене туалета, накинули на ограждение из колючки одеяла и оказались на свободе. Надзирателям на прощание оставили издевательское послание на стене о том, как легко им дался этот побег из «Шоушенка».

Полицейские и сотрудники колонии теперь оправдываются как могут и ищут предателей среди своих. Одного уже арестовали, он специально отключил в камере воду, что помогло преступникам сбежать. Власти обещают новые аресты нерадивых блюстителей порядка.

«Заключенные никак не могут выбраться из этого здания без нарушения режима безопасности и помощи извне, просто никак. Это невозможно», — говорит шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон.

Невольно помогла заключенным и надзирательница, отвечавшая за их блок. Рецидивисты сбежали, когда она отлучилась, чтобы перекусить. Пропажу у себя под носом беспечные блюстители правопорядка обнаружили лишь семь часов спустя. А после еще два часа боялись доложить об этом начальству. Теперь же полицейские очень неубедительно уверяют: все под контролем.

«Люди, которые сбежали из тюрьмы, это опасные люди! Но нужно ли обществу паниковать? Нет. Мы вернем беглецов в тюрьму. Думаю, вы можете в полной мере наслаждаться выпускными в школах, ужинать за пределами дома. Просто будьте внимательными», — говорит суперинтендант полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик.

В США годами рассматривают дела заключенных, тюрьмы переполнены. Губернатор Луизианы уже потребовал навести порядок в судебной системе штата и распорядился срочно сверить списки заключенных. Вдруг еще кто-то сбежал? За почти полутора тысячами преступников следили всего четыре надзирателя и 36 сотрудников техперсонала.

«Генеральный прокурор собирается провести очень тщательное расследование. Речь не только о тех, кто способствовал их побегу, но и о тех, кто продолжает помогать им на воле. Если мы выясним, что вы причастны к этому, вы тоже отправитесь в тюрьму», — говорит губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри.

Самые предприимчивые американцы уже запустили тотализатор: делают ставки, кого последним поймают полицейские! Впрочем, карма может настичь беглецов быстрей, чем официальное правосудие. В лесах Луизианы, где могут укрываться преступники, полно аллигаторов и других опасностей.