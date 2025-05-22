В Петербурге началась подготовка к празднику выпускников «Алые паруса»

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На воду уже спустили бриг «Россия».

До старта грандиозного события в Петербурге, которое каждый раз заставляет волноваться российских выпускников и впечатляет весь мир, остается чуть больше месяца. К парадному выходу начал готовиться главный символ знаменитого праздника «Алые Паруса». Это фантастически красивый эпизод, который ежегодно завораживает публику в день выпускного.

Бриг «Россия» после долгой зимы сейчас приводят в порядок. Впереди у него самый ответственный день в году и, возможно, новый праздничный маршрут. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко узнала о наиболее неожиданных деталях предстоящего шоу.

Такой восторг у взрослых и детей, возможно, не вызывает ни одно другое судно в мире. В этих парусах — юношеские надежды и легкая грусть от прощания с детством. И все это — белоснежный бриг с гордым названием «Россия».

К празднику всех выпускников судно готовят целый год. Его особенности не позволяют зимовку на воде — холода он пережидает в тепле.

Бриг зимует в специальном ангаре. Оттуда его выводят примерно за полтора месяца до праздника. Это сложная и длительная процедура. Судно устанавливают на рельсы и медленно, аккуратно перемещают к воде.

Бриг «Россия» был построен в 1958 году, но расправил паруса для петербургских школьников лишь в 2019 году. Специально для праздника его перестроили, сочетая инновационные технологии со старинными кораблестроительными традициями так, чтобы судно сохранило исторический облик и прекрасно маневрировало в акватории Северной столицы.

Это, пожалуй, самый долгожданный и радостный момент для команды — бриг «Россия» на воде. Теперь время запускать и проверять все судовые системы. Но все это — только начало масштабной подготовки.

Следующий этап — установка мачт, с помощью крана-гиганта. Изменили геометрию ватерлинии, отремонтировали бушприт — это тот самый брус на носу, к которому крепится триколор. И, конечно, не обойдется без сюрпризов — их пока держат в секрете, но известно, что подсветки на бриге станет еще больше, а пройдет он другим маршрутом. И это — новая задача для команды.

«У судна есть вполне определенные элементы маневрирования — это скорость, направление и так далее. Мы рассчитываем математическую модель движения судна. Соответственно, во время первой репетиции мы ее проверяем и дальше уже корректируем и стремимся уже довести до совершенства», — рассказывает Олег Николаев, капитан брига «Россия».

«Алые паруса» — визитная карточка Северной столицы и событие, которого каждый год ждут десятки тысяч школьников. Впервые этот праздник прошел в 1968 году, но через несколько лет традиция прервалась. В 2005-м ее возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Шоу — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии — и постоянно повышает планку: новые декорации, новые спецэффекты, новые звезды!

Анастасия Тюрина с самого детства удивляет зрителей — популярных телешоу, Кремлевского дворца, стадионов и даже космодрома. Теперь своим виртуозным исполнением всего — от классики до рок-н-ролла — на балалайке готова покорить и петербургских выпускников.

«Я через пару лет, по сути, тоже буду выпускницей, буду тоже стоять с ленточкой, может, буду плакать на выпускном. Очень хочется сделать все, что в моих силах, чтобы все прошло хорошо», — отмечает Анастасия Тюрина, солистка шоу «Алые паруса».

Немного волнуются сейчас и главные герои праздника. Одиннадцать лет, шаг за шагом они шли к этому дню.

«Я заплачу сразу же. Ну, когда будет выпускной. Потому что это грустный и очень трогательный момент», — советует Федор Дубицкий, выпускник ГБОУ «Лицей № 369»

«Для меня это как точка отсчета, как первый шаг во взрослую жизнь, буду прощаться со школой прямо в этот день», — говорит Анна Рябченко, выпускница ГБОУ «Лицей № 369».

Но пока впереди еще экзамены, вручение аттестатов и последний звонок. Заветный выпускной вечер, когда под тысячи залпов салютов будут загаданы миллионы желаний, состоится 28 июня.