«Не хороню их»: Юлия Волкова о самых сложных сценах для актеров в кино
Актриса Юлия Волкова: смерть детей в фильмах труднее всего проживать на площадке
Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru
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Сама артистка старается не перекладывать на киногероев образы из жизни.
Одна из самых сложных сцен для актера — опознание покойного ребенка. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала актриса Юлия Волкова на премьере киноленты «Фишер. Затмение».
«Опознание ребенка, наверное, было самым сложным. Так как это часть твоей профессии, то ты просто обязан», — отметила артистка.
При этом, добавила Волкова, чтобы сыграть достоверно, на месте «мертвого» ребенка собственных детей она не воображает.
«Честно скажу, я никогда не представляю своих детей, я их не хороню и так далее. Но тот ужас, которые испытывает мать в такие моменты, я думаю, это очень-очень страшно», — заявила актриса.
Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Мила Ершова рассказала о детском бесстрашии. В частности, призналась актриса, маньяков она не боится. В детстве она жила в поселке Мосрентген. От него недалеко находился Битцевский лес, на территории которого в начале 2000-х орудовал всем известный маньяк Пичушкин.