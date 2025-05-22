Ярославский «Локомотив» в первый раз в истории завоевал Кубок Гагарина

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

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Игра против челябинского «Трактора» завершилась со счетом 2:1 не в его пользу.

Ярославский хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» обошел челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в истории получил Кубок Гагарина.

Встреча прошла в Ярославле 21 мая. Завершилась игра по итогам овертайма со счетом 2:1 в пользу хозяев. Забросили шайбы защитник Мартин Гернат и нападающий Максим Шалунов, а на 54-й минуте у ХК «Трактор» отличился защитник Стивен Кэмпфер.

Нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова признали самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В этом сезоне он провел 21 матч. Радулов набрал 16 очков, среди которых девять — передачи и семь — заброшенные шайбы.

Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина с завоеванием Кубка Гагарина по телефону. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которое передал ТАСС.

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