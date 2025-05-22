Российские водители сами борются с ямами на дорогах

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; 5-tv.ru

Житель Свердловской области нанес разметку, чтобы сделать трассу безопаснее.

Житель Екатеринбурга, похоже, нашел очень действенный способ ремонта региональных дорог, на которые чиновники слишком долго не обращают внимания. Оказывается, хватает всего одного баллончика с краской и небольшого ролика в интернете. Решение нестандартное, но очень эффективное. Трасса не ремонтировалась год, а через сутки после провокационной записи, там уже трудились несколько десятков дорожных рабочих. В этом убедился корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Асфальт на трассе Белоярский-Асбест растаял весной вместе со снегом, но латать дыры никто не торопился. На проблему обратили внимание только после шумихи в прессе.

Иван сам нанес предупреждающую разметку светоотражающей краской. А затем выложил ролик на своих страницах в соцсетях.

«Были огромные две ямы, на которых можно было как на трамплине перевернуться. Ни одна машина при мне — я здесь стоял минут 15-20 — не смогла проехать. То есть они все оттормаживались максимально быстро и им приходилось выезжать на встречку», — рассказывает Иван.

И вот один из трагических примеров. Столкнулись сразу три легковушки, одну из которых от удара буквально разорвало пополам. Один человек погиб, несколько — получили ранения.

Массивные выбоины встречаются на протяжении всей проезжей части. Очевидно, что при попадании в такое препятствие, в лучшем случае, автомобиль повредит ходовую, а в худшем — просто улетит в кювет.

Накануне немецкий автомобиль не смог пережить встречу с дорожными ямами на этом участке. Все колеса спущены, подвеска убита.

Дорожники оправдываются: полотно якобы не выдержало нагрузки от многотонных грузовиков. Самосвалы возят материалы для строительства новой — федеральной — трассы Москва-Тюмень.

«В начале апреля сюда зашли для устранения пучин, делали выборку… Дальше приступили к восстановлению асфальтового покрытия», — объясняет Константин Кудрявцев, начальник службы содержания управления автодорог Свердловской области.

И это далеко не единственный пример, когда внимание ответственных лиц приходится привлекать с помощью соцсетей. Так проблему решают в Хабаровске.

Другое видео снято в Якутии: размытые грунтовки просто не позволяют двигаться быстрее десяти километров в час. На такой дороге скорая помощь автоматически становится медленной. И рискует вообще не доехать до пациента.

В Приморье проверяющие доехали до объекта, но увязли в месиве из глины, которое почему-то называют трассой.

При этом на ремонт дорог из бюджетов разных уровней ежегодно выделяют гигантские суммы. В какие ямы уходят они — вопрос для правоохранительных органов.