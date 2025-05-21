Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь в секторе Газа

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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На сделку Израиль идет ради освобождения заложников.

Ради сделки по освобождению заложников Израиль готов временно прекратить боевые действия в секторе Газа. Об этом во время пресс-конференции в Иерусалиме заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«В живых точно осталось около 20 заложников. <…> Если есть возможность временного прекращения огня, мы к этому готовы», — сообщил он.

Премьер-министр отметил и возможность прекращения войны на территории анклава. Для этого палестинскому движению ХАМАС нужно удовлетворить следующие условия: освободить всех заложников, которые они удерживают, полностью разоружить сектор, а также выехать за его пределы.

По словам Нетаньяху, в планах после завершения операции «Колесница Гидеона» взять под контроль весь сектор Газа израильскими силами безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Газе жители ограничены в получении гуманитарной помощи. Власти сектора Газа сочли сложившуюся ситуацию «катастрофической во всех смыслах этого слова». За минувшие 80 дней в анклаве в результате голода и нехватки медикаментов погибли уже более 320 человек.