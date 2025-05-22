Картошка подешевеет: когда ждать снижения цен и насколько упадет стоимость
Экономист Тихонов ожидает падения цен на картофель в конце июня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Ждать прежних чисел на ценниках не стоит — аграрии работают в новых условиях.
Цены на картофель в России начнут снижаться уже к концу июня — вместе с выходом на рынок нового урожая из южных регионов. Такой прогноз дал URA.RU эксперт Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Сначала подешевеет прошлогодний картофель — его постараются быстро распродать, чтобы освободить склады. Следом упадут цены и на свежий урожай. Все зависит от объемов сбора: чем больше клубней соберут, тем заметнее снизится стоимость.
Эксперт напомнил ситуацию 2023 года, когда картофель буквально некуда было девать — склады трещали по швам, и торговцам приходилось сбывать его почти по себестоимости.
Но ждать старых цен в районе 30 рублей сейчас уже точно не стоит: аграрии работают в других условиях — топливо, техника и семена стали дороже, а ведь еще нужно платить деньги работникам.
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