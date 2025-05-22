Картошка подешевеет: когда ждать снижения цен и насколько упадет стоимость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ждать прежних чисел на ценниках не стоит — аграрии работают в новых условиях.

Цены на картофель в России начнут снижаться уже к концу июня — вместе с выходом на рынок нового урожая из южных регионов. Такой прогноз дал URA.RU эксперт Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Сначала подешевеет прошлогодний картофель — его постараются быстро распродать, чтобы освободить склады. Следом упадут цены и на свежий урожай. Все зависит от объемов сбора: чем больше клубней соберут, тем заметнее снизится стоимость.

Эксперт напомнил ситуацию 2023 года, когда картофель буквально некуда было девать — склады трещали по швам, и торговцам приходилось сбывать его почти по себестоимости.

Но ждать старых цен в районе 30 рублей сейчас уже точно не стоит: аграрии работают в других условиях — топливо, техника и семена стали дороже, а ведь еще нужно платить деньги работникам.

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