В Нижневартовске совет ветеранов попросил установить в парке бюст Сталина

Фото: URA.RU/ТАСС

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На данном этапе рассчитывается полная стоимость проекта.

В Нижневартовске совет ветеранов обратился к местным властям с просьбой установить бюсты командующих времен Великой Отечественной войны в парке Победы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала председатель общественной организации Светлана Овсянникова.

В памятном комплексе ветераны хотели бы видеть и бюст Иосифа Сталина. Без него, по их словам, композиция не будет цельной.

«Обратились с инициативой. Пока у нас приняли только проект по выделению земли в парке Победы. Хотим, чтобы там появился комплекс — десять самых известных маршалов, командующих во время Великой Отечественной войны и бюст вождя Иосифа Сталина. Не было бы Сталина, не было бы Победы», — рассказала председатель.

Овсянникова добавила, что на данном этапе под установку бюстов подыскивается место в парке, а также рассчитывается полная стоимость проекта.

Инициативу ветераны уже обсудили с председателем думы Ханты-Мансийского автономного округа Борисом Хохряковым. Он отметил важность сохранения исторических событий в памяти поколений, а также направил запрос в мэрию Нижневартовска. Ответа совет ветеранов пока не получил.

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