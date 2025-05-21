На второй поток президентской программы «Время героев» отобран 31 Герой России
Фото: времягероев.рф
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На участие претендовали более 21 тысячи человек.
31 Герой России вошли в список второго потока программы «Время героев». Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
В мастерской управления «Сенеж» прошло ключевое заседание Общественного совета президентской программы. Запущенная по поручению Владимира Путина, она готовит участников и ветеранов СВО к работе в гражданской и государственной сферах. Итог встречи — утверждение списка второго потока, состоящего из 85 бойцов.
По словам Кириенко, на участие претендовали более 21 тысячи человек. Отобраны были самые достойные: с боевыми заслугами, опытом управления и высокой мотивацией.
Отбор оказался жестким — каждый кандидат прошел через серьезное тестирование и оценку. Отборочная комиссия работала даже на передовой: тесты проводились в Белгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону и Симферополе.
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что программа не просто образовательная, а системообразующая — 42 участника первого потока уже заняли посты в госструктурах, корпорациях и общественных организациях. Среди них — полпред президента, врио губернатора, сенаторы и главы региональных движений.
Сенатор и Герой России Александр Карелин признался, что выбрать финалистов было крайне трудно: у каждого за плечами реальный бой, награды и служение.
Военный корреспондент Евгений Поддубный, присутствующий также на заседании, подчеркнул: организовать участие бойцов с линии фронта было непросто, но важно — ведь у многих нет возможности покинуть позиции.
Программа «Время героев» стартовала в марте 2024 года. В первом потоке обучались 83 человека.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ветераны СВО совершат восхождение на протезах.