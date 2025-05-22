Слетаются на сладкое и мясо: как избавиться от ос и защитить себя от них

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Особенно активны назойливые насекомые в конце лета и начале осени.

С потеплением в городе появляются старые знакомые — осы. Они обживают чердаки, балконы, беседки и даже мусорные контейнеры. URA.RU рассказал, где чаще всего встречаются эти назойливые насекомые и как избежать неприятных встреч.

Где прячутся осиные гнезда и как они выглядят

Осы — не просто гости на пикнике, а соседи, с которыми приходится считаться. В природе они выбирают уединенные и влажные места: леса, луга и берега водоемов.

Но сегодня все больше ос предпочитают жить рядом с человеком. Им вполне подходят чердаки, крыши, сараи и балконы. Главное — тепло, немного уединения и пища поблизости. Эти насекомые легко проникают в щели под крышами, прячутся за подоконниками, устраивают гнезда в старых вещах или между стенами.

Они любят деревянные поверхности: скребут древесину, чтобы построить гнездо, и затаиваются под навесами, в беседках и заборах.

Часто обживают хозпостройки — там редко ходят люди.

Отдельная история — мусорные баки. Если крышка неплотно закрыта, запах пищи тут же притягивает целую стаю. Осы слетаются за остатками еды, а заодно присматривают, не приглянулось ли им это место в качестве нового дома.

Почему осы тянутся к человеку и как от них избавиться

Сладости, мясо, остатки еды и напитков — для осы это пир. Сигналы она улавливает по запаху: варенье, арбуз, квас или жареное мясо для нее — как приглашение к столу.

Осы ищут углеводы и белки — сладкое дает энергию, мясо помогает развивать личинок. Они слетаются на пикники, не стесняются залетать в дома, а открытая бутылка сока или кусок арбуза на веранде может стать причиной настоящей «осиной вечеринки».

Чтобы избежать визита незваных гостей, не стоит оставлять еду на столе без присмотра.

Если осы уже прилетели — не махайте руками, осы воспринимают резкие движения как угрозу и могут атаковать.

Если нашли гнездо рядом с домом — подходить к нему нужно осторожно и только в плотной одежде: закрытые рукава, перчатки, капюшон — все пригодится. Лучшее время для удаления — вечер или раннее утро, когда осы уже (или еще) в гнезде и малоподвижны.

Один из способов — накрыть гнездо плотным мешком, срезать и уничтожить: например, залить кипятком или использовать инсектицид. Важно все делать быстро, но спокойно. Если гнездо расположено высоко или в труднодоступном месте — не рискуйте, вызывайте дезинсекторов.

Как не впустить ос в дом: простые меры защиты

Предотвратить появление ос проще, чем потом с ними бороться. Вот что действительно работает:

Москитные сетки на окна и двери, особенно с мелкими ячейками. Это простая защита от насекомых в доме;

Чистота на кухне и во дворе. Убирайте фрукты, напитки, остатки шашлыка и другие вкусности сразу после еды. Пищевые отходы выбрасывайте в плотно закрытые контейнеры;

Не оставляйте корм для животных на улице, особенно в жару — его запах привлекает не хуже шашлыка;

Гели-ловушки и репелленты. Их наносят на непищевые поверхности, например, подоконники, рамы и перила. Осы поедают приманку и погибают;

Ароматический барьер. Осы не выносят запахи лаванды, мяты, тимьяна, цитрусовых и полыни. Эти растения можно посадить возле дома или использовать эфирные масла на ватных дисках — разложите их по периметру участка.

Первая помощь при укусе осы

Укус осы может стать настоящей неприятностью — боль, отек и даже угроза здоровью. URA.RU собрал важные советы от врача Виктора Лишина, которые помогут быстро справиться с последствиями и понять, когда нужна срочная помощь.

Так что же делать сразу после укуса? Первое — убедитесь, что жало не осталось в коже. Если есть, осторожно извлеките пинцетом или ногтем, не сжимая его, чтобы не ввести глубже. Затем промойте ранку прохладной водой или обработайте антисептиком — подойдет перекись водорода или спирт.

Чтобы уменьшить боль и отек, приложите холодный компресс — лед, завернутый в ткань, или мокрое полотенце. Холод снижает воспаление и успокаивает кожу.

Если чувствуете сильный зуд или отек, особенно при склонности к аллергиям, примите антигистаминное средство, которое принимаете обычно. Пейте больше жидкости.

И важный момент — после укуса лучше покинуть место, где вас ужалили. Осы оставляют особый запах, который может привлечь других ос.

Если появятся тревожные симптомы — отек лица, затрудненное дыхание, головокружение, слабость или тошнота — не медлите, вызывайте скорую. Это может быть тяжелая аллергическая реакция, угрожающая жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, какие растения отпугнут вредителей огорода.