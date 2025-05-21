Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Беловежское соглашение — юридически недостоверный документ, подчеркнул Антон Кобяков.

Юридически СССР продолжает существовать, потому что процедура его распада в 1991 году была нелегитимна. Об этом рассказал советник президента РФ Антон Кобяков на Петербургском международном юридическом форуме.

Для того чтобы Советский Союз был распущен легитимно, необходимо было решение Съезда народных депутатов, который в 1922 году создавал СССР. Советник президента РФ также подчеркнул, что Беловежское соглашение — документ, по которому был распущен СССР — юридически недостоверен.

Дело в том, что подобные решения не входили в компетенцию Верховных Советов республик. Распад СССР — процесс, который до сих пор требует правовой оценки. Это могло бы пролить свет на многие события современности, в том числе на украинский кризис.

«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции», — сказал Кобяков.

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