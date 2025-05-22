«Ужасное ожидание»: едва не потерявшая ребенка Подольская рассказала о пережитом ужасе
Медики заподозрили у Натальи Подольской токсоплазмоз, но малыш родился здоровым
Фото: © РИА Новости/Мурад Оруджев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Врачи заподозрили у певицы опасное заболевание.
Певица Наталья Подольская во время второй беременности едва не потеряла ребенка из-за врачебной ошибки. Об этом она рассказала в эфире своего шоу.
Медики заподозрили у артистки опасное заболевание — токсоплазмоз, которое могло возникнуть у нее на фоне конфликта крови.
Подольская сказала, что в больницу, куда она обратилась, с ней общались очень грубо. По ее словам, заведующая отделением вместо поддержки сказала лишь артистке, что, если диагноз подтвердится, то придется беременность прервать.
Подольская сдала все необходимые анализы и с ужасом ожидала результатов.
«Я в слезы, меня трясет. Пять дней я, конечно, провела в ужасном ожидании… Сняли мне этот диагноз. И еще мне нужно было туда два раза за беременность ездить, снимать диагноз. Это неприятно», — сказала певица.
К счастью, диагноз не подтвердился. После этой ситуации вплоть до родов артистка испытывала огромный стресс, из-за чего в итоге родила раньше срока. Но ребенок появился на свет здоровым.
Наталья Подольская воспитывает двух сыновей в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым. Сын Артемий появился на свет в 2015 году, а Иван — в 2020-м.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дава и Мари Краймбрери впервые стали родителями.