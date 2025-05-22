Любовь зла? Почему женщин привлекают маньяки

Фото: 5-tv.ru

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Психиатры уверены, что бояться появления подражательниц маньяков не стоит. Представительницы прекрасного пола редко совершают подобное.

Женщин, которых притягивают серийные убийцы вроде Чикатило или Пичушкина, можно условно разделить на две категории — психически здоровых и больных. Об этом рассказала психиатр Ольга Бухановская в беседе с aif.ru.

По ее словам, женщины без психических расстройств часто оказываются эмоционально незрелыми, обделенными вниманием или с непростой судьбой. В фигуре маньяка они видят сильного мужчину, который якобы может защитить и дать ощущение значимости. Такие женщины проецируют на преступника образ «папы» или «героя», который заполняет внутреннюю пустоту.

«Каждому хочется тепла, внимания, заботы и тому подобного. И если женщины получают в переписке, например, или при встречах то, что они там нафантазировали, они тянутся к этому человеку», — пояснила психиатр.

Есть и другая категория — женщины с психическими отклонениями. Они не только интересуются резонансными делами, но и погружаются в них с болезненной увлеченностью. Для них преступления становятся своего рода наркотиком, а преступники — кумирами.

«И вот такая увлеченность садистами, убийцами, убийствами, жизнью преступников, патологический, болезненный интерес к этой теме — это может быть всего лишь проявлением психического заболевания», — добавила врач.

Бухановская также добавила, что бояться появления подражательниц маньяков не стоит. Женщины, по ее словам, крайне редко совершают подобные преступления, а культ вокруг мужских фигур скорее указывает на глубинные психологические дыры, чем на реальную склонность к насилию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезде «Фишера» Андрею Максимову желали смерти после роли маньяка.