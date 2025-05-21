Остались без дипломов: в Петербурге закрылась «академия успешной жизни»

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Документ об окончании обучения ждали сотни выпускниц «Минервы».

Сотни выпускниц академии успешной жизни остались ни с чем. В Петербурге закрылось учебное заведение, которое позиционировало себя, как единственный в стране институт для женщин. Студенткам обещали по окончании курсов новую, красивую жизнь и диплом гособразца. Но все пошло не по плану. Корреспондент «Известий» Максим Облендер встретился с пострадавшими.

Красивая жизнь, дорогое шампанское… Основатели женской академии «Минерва» личным примером хотели показать, что так жить может каждая. Обещали на своих тренингах научить зарабатывать, вести бюджет, иметь пассивный доход, раскрутить личный бренд — в общем, заплати и будешь успешной.

А было бы полезно научить писать заявления в полицию и налоговую. Обращение Анастасии Андреевой, ученицы академии, дошло до ведомства. Учебный центр проверят. Кто лицензировал, кто дал право заявлять в рекламе о выдаче настоящих дипломов гособразца? Которые, кстати, ученицы так и не получили.

«Ученицы, которые прошли обучение, примерно 17 потоков, я была в третьем, и диплом ждали все, просто кому-то он был не так важен, как мне. Никто вообще не получил, просто потому что не было полномочий выдавать, как выяснилось после», — рассказала одна из пострадавших Анастасия Андреева.

«Минерва» обучала девушек на протяжении двух лет, но так и не выдала никому корочек. Александре, например, основательницы академии предложили присоединиться к ним и вести уроки, якобы она настолько поумнела, что самой впору учить. Итог: заплатили за три занятия из двадцати. Прямо сказали, денег нет, хочешь — иди в полицию или в суд.

«Давно знакома с этими девочками, прошла у них обучение, у меня выработалось какое-то доверие к ним… Мне не особо важно и интересно, что там у них происходит, я просто хочу получить свои деньги, которые заработала», — заявляет Александра Веселова, другая пострадавшая.

Тем более, что с марта успешные преподаватели, Ольга Стрелова и Екатерина Афанасьева, перестали отвечать на звонки и пропали. «Минерва» закрылась. Ученицы успели оплатить курсы — программа стоит более ста тысяч рублей.

«В феврале состоялась встреча, которую они организовали для всех пострадавших, я уже так буду говорить, где признались в том, что все это время это был обман, что меня больше всего, конечно, задело», рассказала пострадавшая Анастасия Лаврушева.

В комитете по образованию Петербурга обманутым девушкам прямо сказали, выдавать дипломы у академии прав не было. Под номером образовательной лицензии, указанной в рекламе, аккредитован учебный центр «Профи». Там сообщили, что с ИП Стрелова они партнеры, поэтому академия использует их лицензию.

«Не распространяется на партнеров все эти связанные с лицензией возможности и обязанности. Поэтому это просто такое самозванство», — говорит Елена Кудрявцева, доцент НИУ «Высшая школа экономики».

Огромные долги есть у самих основательниц псевдоакадемии. Не платят за коммуналку и налоги. Речь о суммах до 800 тысяч рублей.

«Известиям» удалось связаться с бизнес-леди. Как объяснили в организации, они проводят обучение в формате тренингов, а для этого лицензия не требуется. Более того, обещали вернуться в ближайшее время.

Устроит ли такой вариант обманутых девушек, которые уже написали заявления в полицию и налоговую — вопрос.