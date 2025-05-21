Владимир Путин провел встречу с главой «Роснано»

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сергей Куликов отметил, что госкорпорация преодолела кризис ликвидности и больше не занимает средства

Компания «Роснано» преодолела большинство проблем, в том числе финансовых. Об этом Владимиру Путину сообщил глава госкорпорации Сергей Куликов на встрече, которая прошла сегодня в Кремле. «Роснано» также запустили несколько совместных проектов по развитию нанотехнологий со многими крупными государственными компаниями.

«Конечно, будет интересно и дальше продолжать эту работу, если все-таки часть и, в основном, молодые люди, будут инвестировать, хоть немножко разбавляя и диверсифицируя свои жирные вклады в банках, в интересные инвестиции, в технологии. Отдельно, конечно, ФОИВы. Мы поработали с федеральными органами исполнительной власти, и они большую роль сыграли в прекращении кризиса ликвидности, кредитные схемы…» — начал доклад Куликов.

«Сколько вы погасили?» — уточнил Путин.

«Вообще, всего было долга 440 миллиардов рублей, из них — 178 миллиардов процентами», — уточнил глава «Роснано».

Также компания продолжает и научную деятельность. В работу Фонда инфраструктурных образовательных программ «Роснано» вовлечены более тысячи профессоров, сотни университетов и НИИ. Одно из ключевых направлений корпорации — это проведение собственных разработок и поиск инновационных решений.