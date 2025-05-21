Завязалась драка: раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; 5-tv.ru

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На защиту обители вышли несколько десятков прихожан.

Сегодня в один из храмов на западе Украины ворвалась банда вооруженных мужчин. Они заявили, что отбирают здание.

На защиту обители вышли несколько десятков прихожан: противостояние длится уже несколько часов. На место приехали и полицейские, но встали на сторону захватчиков. Завязалась драка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями, введенными Киевом в отношении Русской православной церкви (РПЦ) и Украинской православной церкви (УПЦ).