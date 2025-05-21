Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Она возводится с применением современных технологий.
Первый энергоблок Курской АЭС-2 планируют запустить уже в этом году. Строящуюся станцию сегодня осмотрел президент РФ Владимир Путин. Главе государства провели экскурсию по объекту.
Директор станции подробно рассказал о действующих энергоблоках, в том числе о планах продления сроков их эксплуатации. Кроме того, президенту доложили о ходе строительства новой станции замещения. Она возводится с применением современных технологий.
Мощность ее энергоблоков будет на четверть выше, чем на действующей АЭС. После ввода в эксплуатацию каждый из них будет работать 60 лет.
Курская АЭС — важный элемент энергосистемы страны. Она обеспечивает электроэнергией более 90% промышленных предприятий области.