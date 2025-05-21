Москва лучше Франции: певица Власова рассказала о своей любви к столице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Белокаменной звезда живет уже 27 лет.

Певица Наталия Власова после своего путешествия по Франции отметила, что в России, и в частности, в Москве ей нравится больше. Признание в любви к столице артистка сделала на премьере сериала «Фишер. Затмение» в кинотеатре «Художественный» в беседе с 5-tv.ru.

«Я вернулась сейчас из большого путешествия по Франции. После любого путешествия я возвращаюсь с таким кричащим любви к своему городу, к тому, как мы здесь живем, к друзьям. Я так люблю Москву!» — поделилась впечатлениями Наталия.

Столица не является родным городом певицы. Власова родилась в Ленинграде, но в Москве живет вот уже на протяжении 27 лет.

Ранее Наталия Власова рассказала о личной жизни после развода, об этом сообщал 5-tv.ru. После расставания с бизнесменом Олегом Новиковым Наталия Власова не афиширует свою личную жизнь. Но недавно намекнула: сердце несвободно. И именно это делает певицу такой счастливой. А также осознание того, что в ее жизни, наконец, появилась гармония.

У звезды 1990-х Наталии Власовой вторая волна популярности. Концерты, съемки, светские мероприятия. Каждый ее день расписан по минутам.