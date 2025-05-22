Задавайте вопросы: сексолог назвала признаки несовместимость партнеров

Фото, видео: 5-tv.ru

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В первые месяцы все кажется воздушным и легким, однако вскоре иллюзия может разрушиться из-за разных взглядов на жизнь.

Один из ключевых вопросов, который стоит задать уже в первые недели знакомства — как человек проводит свое свободное время. Именно он помогает понять, насколько вы подходите друг другу. Об этом заявила сексолог и эксперт по отношениям Екатерина Матвеева в беседе с 5-tv.ru.

Простой вопрос покажет, насколько ваши ритмы совпадают. Один обожает вечеринки, другой мечтает о тишине и книге — и это не проблема, пока оба уважают границы друг друга. Важно сразу обсудить, где заканчивается именно ваша зона комфорта. Не все готовы менять привычки ради партнера, и это нормально.

Стоит спросить и о языке любви. Матвеева напомнила, что существует пять языков любви: прикосновения, подарки, слова, время и помощь.

«Очень важный момент в любых отношениях на начальном этапе — это вопрос семьи, вопрос детей», — рассказала сексолог.

В начале отношений все кажется легким и романтичным, однако разные взгляды на будущее могут стать проблемой. Чтобы избежать боли и обмана, честный разговор о планах лучше не откладывать.

Четвертый вопрос связан с деньгами и отношением к ним. Финансовые взгляды — частая причина конфликтов. Один считает, что забота — это подарки и рестораны, другой видит в деньгах ресурс, который нельзя тратить зря. Матвеева подчеркнула: нужно понять, насколько партнер открыт, щедр или бережлив, и комфортно ли вам с этим.

Помимо вопросов, стоит обращать внимание на тревожные сигналы, даже если они кажутся мелочами. Невнимательность к вашему телу, грубость в словах, шутки «на грани» или демонстративное пренебрежение — все это не просто мелкие недостатки. Это возможные предвестники большого конфликта или даже насилия. Лучше остановиться на берегу, чем потом тонуть в отношениях, где не уважают ни вас, ни ваше личное пространство.

Не бойтесь честно говорить о том, что вам неприятно. Настоящая близость строится на откровенности. Если человек вас слышит, реагирует с уважением и готов меняться — это здоровый контакт. Если высмеет, игнорирует или заставляет чувствовать вину за свои границы — это повод насторожиться.

Отношения — это не про «терпеть ради любви». Это про диалог, уважение, про свободу быть собой рядом с другим. Если партнер вас ограничивает, «учит» жить, навязывает свои правила — не романтизируйте это, не ищите в этом заботу. Это контроль. И он всегда перерастает во что-то большее.

Также стоит обратить внимание на то, как человек говорит о своих бывших. Постоянная критика, обвинения, рассказы о «психованных» бывших — это не столько про них, сколько про самого рассказчика. Сегодня он так говорит о другой, завтра — о вас. И здесь важно включить не сочувствие, а анализ. Человек, уважающий прошлое, скорее всего, будет уважать и настоящее.

Не менее важно — как партнер справляется с трудностями. Он взрывается из-за пробки на дороге? Оскорбляет продавца из-за ошибки в чеке? Обзывает официанта? Тогда и с вами он рано или поздно поступит так же.

Самое ценное, что можно сделать для себя на старте — не влюбиться в иллюзию, а увидеть человека таким, какой он есть. Без фантазий и без надежд, что «потом изменится».

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