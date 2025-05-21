«Все напоминало о Сулеймане»: Волочкова избавилась от роскошной квартиры в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Балерина заявила, что продать недвижимость ее заставили некие «обстоятельства».

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова продала квартиру в центре Санкт-Петербурга, которую ей много лет назад подарил экс-супруг Сулейман Керимов. Об этом 5-tv.ru рассказала сама балерина.

«Я продала квартиру, ну это же мое право. У меня все прекрасно, на позитиве происходит. И в творчестве, и в жизни — все замечательно. Просто обстоятельства такие, это моя недвижимость, и я ее продала. Это для вас (СМИ. — Прим. ред.) сенсация, для меня-то нет», — рассказала знаменитость.

Эти квадратные метры балерина получила в подарок от бизнесмена Сулеймана Керимова в начале 2000-х, с которым тогда состояла в отношениях. Долгие годы квартира, расположенная недалеко от Михайловского дворца и Русского музея, пустовала. Квартира площадью 200 квадратных метров украшена лепниной, венецианской штукатуркой, позолотой и мрамором.

Волочкова всегда говорила, что эта квартира для нее очень дорога. Но сейчас, по собственному признанию, отношение к ней поменялось.

«Уже не так к ней относилась, как раньше, когда мне подарил ее Сулейман Керимов. Это был такой удивительный поступок с его стороны. Все напоминало о Сулеймане в этой квартире», — призналась балерина.

Она также отметила, что на решение о продаже квартиры в том числе повлиял неприятный инцидент — когда соседи сверху затопили ее жилплощадь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова высказалась о своем подходе к отношениям.