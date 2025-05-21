Пушистый источник опасности: какими инфекциями кошки могут заразить человека

Терапевт Ионов: передающиеся от кошек инфекции человек сам приносит в дом

Фото: 5-tv.ru

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Беременным нужно быть особенно осторожными при общении с домашними животными.

Домашняя кошка может заразить инфекцией, которые принес в дом сам человек. Об этом сообщил изданию Lenta.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

По словам специалиста, питомцы могут заразить человека инфекциями, которые попали к ним через грязь, занесенную на подошвах обуви. Кроме того, инфекции к кошкам передаются через съеденных грызунов, зараженную почву на улице, если животное имеет к ней доступ, и даже через немытые овощи и зелень.

Братья наши меньшие способны передать человеку токсоплазмоз — паразитарное заболевание, поражающее нервную и лимфатическую системы, глаза и скелетные мышцы.

«Токсоплазмоз особенно опасен для беременных женщин, поскольку поражает мозг плода и вызывает его слабоумие», — предупредил врач.

Кроме этого заболевания кошки могут заразить человека различными гельминтами. Они способны нарушить работу желудочно-кишечного тракта: вызвать рвоту, диарею и снижение аппетита. Негативно подобные паразиты влияют и на нервную систему: повышают возбудимость и ухудшают качество сна. А также провоцируют реакцию, похожую на аллергию: сыпь, кашель, одышку. Анализ крови при таком заражении тоже часто показывает результаты, как при аллергических заболеваниях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инфекционист рассказал о первых симптомах клещевого энцефалита.