Умер актер из сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй

Фото: Соцсети

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Он скончался дома в окружении близких.

Умер британский актер, звезда сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй. Об этом сообщило издание Manchester Evening News со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

По информации СМИ, МакСтэй скончался 18 мая от сердечной недостаточности. Последние дни жизни он провел в окружении семьи. Артисту было 92 года.

«С большой печалью мы объявляем о смерти Майкла МакСтэя, актера высочайшего уровня и талантливого писателя, чья карьера на сцене, экране и радио длилась более шести десятилетий», — сообщил представитель актера.

Артист родился в 1932 году. Начал работать в кино в 1950-х. Последнюю свою роль МакСтэй сыграл в 2011 году в сериале «Улица Коронации». Он был не только актером, но писателем. Также артист стал автором нескольких пьес для радио.

Британским зрителям МакСтей известен по ролям в многочисленных сериалах. Нашим соотечественникам он более знаком по роли Дерека Моберли в «Докторе Кто».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Людмила Игнатенко.