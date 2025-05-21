Путин обсудил меры поддержки жителей Курской области с главами муниципалитетов. Главное

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Президент посетил приграничный регион и обсудил вопросы эвакуации, разрушений и помощи населению.

О попытках прорыва российской границы говорил президент России Владимир Путин. Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и провел совещание с руководителями муниципалитетов. Президент заявил, что, даже имея всю информацию, хотел лично ознакомиться с обстановкой на месте. Ситуация в регионе до сих пор остается сложной. Президент поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Об итогах рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Прямо в Курчатове Владимир Путин проводит встречу с главами районов — именно они лучше всех знают о проблемах на местах после освобождения Курской области.

«Мы давайте об этом поговорим, имея в виду ситуацию, ту ситуацию, в которой находится Курская область и отдельные ее регионы», — отметил президент.

Главный вопрос, который задают жители главам районов — когда они смогут вернуться в свои дома. Многие до сих пор живут в пунктах временного размещения и у родственников, но некогда оккупированные украинскими боевиками земли еще не полностью разминированы.

«Заминирован может быть каждый такой дом: боевики уходили спешно, оставляли после себя много различных мин, снарядов, специально замаскированных. Поэтому каждый предмет имеет большую опасность», — объяснил корреспондент.

Каждый метр освобожденной территории сейчас прочесывают саперы международного противоминного центра МЧС «Барс-Курск». Работы для военных очень много. Владимир Путин предложил увеличить количество сотрудников.

«Нужно обеспечить безопасность, а это, прежде всего, с разминированием территории, и прежде всего — территории населенных пунктов», — отметил президент.

Однако многим жителям некуда возвращаться: отходя, украинские боевики не оставили ни одного целого дома, регион просит президента сохранить выплаты пострадавшим. Люди начали получать компенсацию в феврале по личному решению Владимира Путина.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — сказал глава государства.

Пострадавших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) интересуют и выплаты за жилье. Сейчас компенсации получают те, кто частично или полностью потерял свой дом, но нуждаются в поддержке и те, чьи дома стали непригодны в период эвакуации. Волонтеры просят президента помочь людям, но вопрос, как выяснилось, уже решен.

«Они не смогли вернуться и законсервировать эти дома на зиму, у нас есть лопнувшие батареи, размороженная система отопления, водоснабжение», — заявила волонтер на встрече с президентом.

«Люди здесь не виноваты в том, что жилье пришло в негодность. Это не по их вине произошло. Поэтому, безусловно, решение принято. Теперь только я вас попрошу, вы занимаетесь молодежной деятельностью, контролируйте», — добавил Путин.

Президент на встрече отмечает мужество самих волонтеров и глав муниципалитетов, которые в начале оккупации помогали вывозить мирных жителей в безопасные районы и сейчас привозят продукты и лекарства. Владимир Путин награждает победителя премии «Служение» в номинации «мужество и героизм — на благо служение Родины», главу одного из сельских советов.

Главы сельских советов и руководители районов благодарят Владимира Путина за помощь региону. Сейчас важно сплотиться всем, чтобы помочь тем, кто пострадал от действий ВСУ.