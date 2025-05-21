«Мы с вами команда»: о чем Путин говорил с волонтерами в Курской области

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент уверен, что Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан.

Владимир Путин впервые посетил Курскую область после полного освобождения региона. Президент встретился с волонтерами в гуманитарном штабе. Там собрались десятки неравнодушных жителей области и те, кто приехал из других городов России — чтобы помогать.

Говорили долго и обстоятельно о людях, которые, не жалея сил, вывозили стариков, доставляли медикаменты, плели сети и шили экипировку. О священниках, которые без страха и сомнений поддерживают бойцов на передовой. И о нацистах, которые вдобавок ко всем зверствам и разрушениям пытаются уничтожить даже памятники Великой Отечественной войны. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой.

На столе перед каждым — чайник, чашка и конфетница, вот только никто из волонтеров к ним поначалу не прикасался, волнение немного утихло только ближе к приходу президенту. Как раз в этот момент в зал курского Дома советов зашел Владимир Путин, вместо пиджака на нем была ветровка.

«Хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас за нее. Узнать подробнее, как она организована. И задать, естественно, в таких случаях, вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь», — отметил президент.

Это вторая поездка российского лидера в приграничный регион за весну. 12 марта он был на командном пункте, теперь встреча с волонтерами. Сразу после вторжения ВСУ в Курскую область они включились в работу. Многие думали, что на время, как студент Иван Гамов.

«Волонтерская деятельность 6 августа, как началось. Сначала, честно, думал, что до 1 сентября, начнется учеба и получится, но втянулся настолько, что не могу это оставить», — признался волонтер молодежного крыла Народного фронта в Курской области Иван Гамов.

Это и есть настоящий патриотизм.

— Семья у вас какая?

— Я живу с мамой.

— Как ее зовут?

— Евгения.

— Привет большой передадите. Нет, я серьезно говорю, без иронии. Потому что семья от мамы идет, на воспитание каждого из нас, и ваше в том числе.

В волонтеры приходят даже те, кто потерял, казалось бы, все.

«У меня работает, например, мужчина, ему за 60 лет, он семь месяцев был в оккупации, и мы его еле вывезли, жена его там погибла. И вот сейчас благодаря тому, что он в штабе нам помогает постоянно и на людях, он, конечно, психологически держится», — рассказала руководитель регионального штаба «Мы вместе» Курской области Екатерина Нелепина.

У каждого за этим столом уникальная история. Антон Хайлов развозил гуманитарку, один раз пришлось эвакуировать бабушку, ей 102 года, еле выбрались. После этого случая принял решение надеть форму, служил оператором расчета БПЛА.

«15 мая контракт закончился. Прибыл в Кострому. Вот сейчас думаю, чем заниматься. Продлить контракт. Думаю, что продолжу заниматься гуманитарной помощью. А, может быть, сейчас специалисты БПЛА нужны. Все-таки еще раз подпишу контракт», — отметил член президиума регионального политического совета КРО ВПП «Единая Россия» Антон Хайлов.

Бойцам на фронте и мирным жителям в пострадавших районах помогают всем миром. Прямо в храмах курщины открылись мануфактуры, здесь делают стерильный перевязочный материал. Не все просто, но затем и нужна эта встреча с президентом.

«Не хватает материалов. Например, если там рулон марли стоил, когда мы начинали работать, 9 тысяч рублей, то на сегодняшний день она стоит 17 тысяч рублей. В принципе, в два раза высокая стоимость», — объяснил настоятель храма успения пресвятой Богородицы в Курчатове отец Евгений.

«Помощь священнослужителя всегда востребована, и в мирное время, и в час тяжелых испытаний, всегда. Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту», — подчеркнул президент.

От пастырского слова зависит мотивация бойцов, а это часто важнее пушек.

«Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. Я знаю, что, к сожалению, потери есть среди священнослужителей. Вам спасибо большое!» — добавил президент.

Эвакуация жителей, развозка продуктов, восстановление домов — трудно представить все это без помощи добровольцев. Каждодневная рутина, с риском для жизни.

В Курской области ВСУшники без разбора били и по военным целям, и по гражданским объектам. Уничтожали инфраструктуру. Эти руины, к примеру, были детским садом, сейчас именно волонтеры помогают региону вернуться к нормальной жизни. Здесь ВСУшники продемонстрировали особую жестокость украинские формирования продемонстрировали к мирным жителям и к памятникам Великой Отечественной войны.

«Мы только сделали, проходит буквально два-три дня, туда прилетает беспилотник, и даже по памятнику. Это самолет в районе. Казалось бы, разрушать больше нечего», — заявил участник СВО, руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта в новых регионах и Курской области Александр Касауров.

«Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. А что же еще, как по другому? Так и есть, они даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», — добавил Путин.

Но ни одно преступление наследников фашистов не будет забыто, все фиксируется.

«В преддверии 80-летия Великой Победы наше движение создало реестр-каталог всех оскверненных и снесенных памятников. Разрешите, пожалуйста, этот каталог у меня с собой, я вам его подарю», — сказал один из волонтеров.

«Понятно, для чего это делается. Для того, чтобы стереть память, историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. Это очень важная работа, спасибо», — признал президент.

Как и все, что делают эти люди.

«Мы с вами команда, и вся страна сегодня у нас одна команда, и вот в этом безусловный успех всех наших начинаний. Уверен, так оно и будет, особенно когда я на вас смотрю, вас слушаю, сильные, заряженные люди. Позитивно, главное, что заряжены. Спасибо вам большое», — поблагодарил волонтеров Путин.

А для волонтеров эта встреча — мощный стимул. Эксклюзивно для «Известий» участники разговора с президентом поделились впечатлениями.

«Это был живой разговор, он слушал и очень запоминал», — пояснила руководитель регионального штаба «Мы вместе» Курской области Екатерина Нелепина.

«Я, наверное, еще потом минут пять сидел, не понимал, что происходит. Вроде смотришь, как обычный человек, а в голове понимаешь, что нет, такое не с каждым случится», — добавил начальник оперативного штаба всероссийского студенческого корпуса спасателей Денис Солдатов.