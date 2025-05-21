«Таких президентов нигде нет»: ветеран СВО рассказал о поддержке Путина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Он поделился впечатлениями после встречи с главой государства.

Президент РФ Владимир Путин оказывает поддержку гражданам и укрепляет боевой дух населения. Об этом «Известиям» рассказал ветеран боевых действий и глава «Боевого братства» Денис Сычев после встречи с российским лидером.

«Таких президентов нигде нет, как у нас в стране, поэтому дай бог ему здоровья. Его поддержка, конечно, чувствуется», — рассказал Сычев.

Путин встретился с представителями волонтерских организаций Курской области 20 мая. Известно, что мероприятие прошло в теплой атмосфере.

Никто из 19 участников встречи не мог даже представить, что ее посетит глава государства. Хоть это обстоятельство и стало неожиданностью, беседа вышла конструктивной: каждый высказался и задал интересующий его вопрос.

Сычев рассказал, что беседа с Путиным — знаковое событие для волонтеров. Оно зарядило бодростью и подстегнуло работать еще больше.

«Когда такие люди нас поддерживают, это команду нашу еще больше подстегивает работать», — сообщил глава «Боевого братства».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона.