Пешеходам приготовиться: продажи электросамокатов в России увеличились вдвое

Продажи электросамокатов в России увеличились вдвое с начала года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева; 5-tv.ru

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Горожане предпочитают личный транспорт аренде — из-за роста тарифов кикшеринга и новых ограничений на скорость.

В России резко выросли продажи электросамокатов. С начала года спрос подскочил почти в два раза.

Как выяснили «Известия», жители городов все чаще покупают собственные устройства, чтобы не пользоваться услугами кикшеринга. Все потому, что тарифы на арендную технику постоянно растут.

А еще операторы вводят новые ограничения и ужесточают санкции за нарушения правил дорожного движения.

Скорость устройств в городе сильно замедлена. В то время как владельцы личных электросамокатов практически ничем не ограничены.