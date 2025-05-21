«Это 80% нашей эстрады»: Кудрявцева вывела на чистую воду российских артистов

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Слова телеведущей подтвердили и другие знаменитости, оказавшиеся в момент громкого заявления рядом.

Многие представители отечественного шоу-бизнеса поют под фонограмму. Такое заявление сделала телеведущая Лера Кудрявцева во время программы на федеральном канале, сообщает издание 7Дней.ru.

«Давайте будем честными все-таки. 80% нашей эстрады — это фанерщики», — призналась знаменитость.

Другие участники шоу согласились с Кудрявцевой. Например, ведущий программы Владимир Маркони предположил, что большой микрофон, перекрывающий половину лица артиста, помогает вводить зрителей в заблуждение. А заслуженная артистка России Нонна Гришаева отметила, что многие отечественные музыканты пользуются именно этой уловкой.

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян заявил, что поющие под фонограмму исполнители не уважают свою аудиторию. Он привел слова своего коллеги Михаила Боярского, который утверждает, что под фанеру поют те, кто уважает только себя, но не публику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров опубликовал фото в синяках.