«Одна команда»: Путин заявил о сплоченности россиян

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Только совместными усилиями можно добиться всех поставленных целей, указал глава государства.

Вся Россия сейчас — одна команда, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области.

«Вот мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей», — отметил глава государства.

Президент посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от националистов. Российский лидер встретился с волонтерами, которые приехали в регион помогать местным жителям, пострадавшим после вторжения боевиков ВСУ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что боевики ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы. Однако все их попытки успешно пресекают ВС РФ.