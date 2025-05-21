Олег Шепс рассказал, работают ли ритуалы по вызову Пиковой дамы и Матного гнома

Олег Шепс: Пиковой дамы и Матного гномика не существует — их невозможно вызвать

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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Многие из нас в детстве пробовали ради развлечения вызывать дух этой леди.

Матного гномика и Пиковой дамы не существует. Об этом заявил известный экстрасенс, медиум Олег Шепс в интервью на YouTube-канале олимпийской чемпионки по одиночному фигурному катанию Евгении Медведевой.

На вопрос спортсменки, имеют ли все эти детские ритуалы по вызову Матного гномика, Пиковой дамы и домовых какую-то реальные последствия, Шепс ответил отрицательно.

«Я думаю, здесь нужно углубляться в историю. Я считаю, что это такое некое баловство и к реальности не имеет никакого отношения», — уверил медиум.

Медведева призналась, что в подростковом возрасте она с подружками тоже вызывала Пиковую даму. В тот момент чемпионке было очень страшно.

Экстрасенс подтвердил, что многих в юности подобное очень привлекает. Например, он именно в подростковом возрасте учился управлять своим даром и какие-то вещи практиковал со своими друзьями. Его товарищи не боялись помогать Шепсу, напротив, им было интересно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Олег Шепс посоветовал не ходить к экстрасенсам.