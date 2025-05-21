Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке в Ставрополе

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В результате инцидента есть пострадавшие.

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Ставрополе на улице Тухачевского, сообщил глава города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

По данным 5-tv.ru, взрыв произошел на 18-м этаже дома, открытое горение ликвидировано.

Известно, что в результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу.

На месте происшествия работают экстренные городские службы, жилой дом временно отключен от коммуникаций. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сильный взрыв прогремел на обогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри. Известно о как минимум четырех пострадавших.

По предварительной версии, возгорание произошло в помещении, где находился конденсат. Затем пламя перекинулось на хранящийся там каменный уголь. По другой версии, на фабрике взорвался метан.