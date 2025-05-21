Владимир Стеклов о роли гаджетов в дружбе: «Рамки раздвинулись»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По мнению актера, важно не упустить шанс встретить новых товарищей.

Настоящей дружбе гаджеты не мешают, а, наоборот, помогают поддерживать общение. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал народный артист России Владимир Стеклов на премьере фильма «сНежный человек».

По его словам, при помощи современных технологий можно сохранить близкое общение даже при сильной занятости или на большом расстоянии.

«При их (гаджетов. — Прим. ред.) помощи можно из любой точки земного шара со своим настоящим, истинным другом поговорить даже по видеосвязи», — заметил актер.

Он подчеркнул, что личную встречу ничто не заменит. Однако не всегда обстоятельства позволяют увидеться в реальном, а не в виртуальном мире. Например, профессиональные обязанности могут заставить пожертвовать живым общением.

Кроме того, Владимир Стеклов уточнил, что благодаря гаджетам возможностей для расширения социального круга стало больше. Но важно не упустить шанс познакомиться с новыми товарищами.

«Рамки, да, несомненно, раздвинулись сейчас в технологическом смысле, но, как и прежде, судьба дарит встречу с новыми друзьями. Надо только не пройти мимо, воспользоваться этим даром», — пояснил артист.

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