«Сожалею о содеянном»: жительница Донецка задержана за финансирование ВСУ

Фото, видео: Управление ФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Женщина призналась, что являлась ярой националисткой.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержана женщина, подозреваемая в государственной измене. Об этом сообщает управление ФСБ России по региону.

«Установлено, что женщина неоднократно переводила денежные средства на электронные банковские карты, используемые для финансирования украинских боевиков», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемая свою вину признала. Она утверждает, что не знала, на что потратить деньги, поэтому перечисляла свои средства ВСУ.

«Я являлась украинской патриоткой и ярой националисткой была. Поступила неправильно. Сожалею о содеянном. Буду отвечать перед законом», — сказала задержанная.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене. Они передавали данные о перемещении российской военной техники представителям украинских спецслужб.