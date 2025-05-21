Около 100 человек погибли после ударов Израиля по Газе за сутки

Al Jazeera: 98 человек скончались от атак Израиля по Газе за 24 часа

Фото: Reuters/Hatem Khaled

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При этом еще 300 человек получили ранения.

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 98 человек. Об этом заявил телеканал Al Jazeera, сославшись на министерство здравоохранения анклава.

По имеющимся данным, примерно 300 человек получили ранения.

Исходя из статистики Минздрава Газы, с 18 марта, после того, как Израиль возобновил боевые действия в секторе, под ударами погибли 3427 человек, при этом пострадавшими числятся 9647 жителей. С начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года число погибших достигло 53 573 человек, в то время как раненных — 121 688 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, когда нанесла по анклаву массированные удары.

Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аргументировала эскалацию конфликта отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, которые были выдвинуты на переговорах посредниками и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам израильских властей, целью операции ЦАХАЛ считается освобождение заложников.

В свою очередь, движение ХАМАС возложило ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.