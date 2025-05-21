На Украине заявили об ожидаемой нехватке средств на нужды ВСУ в 2025 году

Фото: Reuters/Alina Smutko

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Бюджет страны пребывает в нестабильном состоянии.

Бюджет Украины к осени 2025 года может прийти к нехватке 500 миллиардов гривен (около 12 миллиардам долларов. — Прим. ред.) на финансирование своей армии (ВСУ). Об этом заявил бывший спикер Верховной рады и украинский парламентарий Дмитрий Разумков.

По его словам, 200-250 миллиардов гривен в нехватке бюджетных средств — это ошибочные цифры, поскольку на самом деле дыра в финансовых показателях для оборонной сферы составит до полутриллиона гривен к осени текущего года.

К тому же он отметил, что в настоящий момент украинский бюджет отличается несбалансированностью, поскольку почти все, что получается выручить, уходит на нужды армии.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал нехватку государственного бюджета для того, чтобы покрыть нужды ВСУ. Он подчеркивал, что к середине мая стала очевидной большая потребность в средствах для армии страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинское командование считает ВСУ «расходным материалом».