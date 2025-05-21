Рособрнадзор: утечка заданий ЕГЭ невозможна

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Для каждой часовой зоны создается отдельный комплект контрольных измерительных материалов

Ресурсы, продающие ответы на задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ), разрабатываются мошенниками. До начала экзамена получить действительные варианты невозможно. Этим в беседе с Lenta.ru поделились представители пресс-службы Рособрнадзора.

«Все ресурсы, предлагающие приобрести ответы на задания госэкзамена, — мошеннические. Современный ЕГЭ технологически устроен так, что утечка вариантов заданий до начала экзамена невозможна», — пояснили в ведомстве.

Собеседники подчеркнули, что утечка заданий для других часовых поясов также не поможет выпускникам, которым только предстоит сдавать экзамен, поскольку для каждой часовой зоны создается отдельный комплект контрольных измерительных материалов (КИМ).

В Рособрнадзоре рекомендовали сдающим экзамены не тратить время впустую, а заняться повторением и закреплением пройденного материала.

«На сайте Федерального института педагогических измерений размещены демонстрационные, открытые варианты КИМ ЕГЭ и другие полезные материалы для подготовки к экзаменам», — добавили в пресс-службе.

Прежде прокуратура Москвы уже предупреждала о новой схеме злоумышленников, предлагающих приобрести ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Мошенники устанавливают в файл с решениями особую программу, через которую утекают персональные данные и даже денежные средства.

Известно, что Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год. Ежегодно ЕГЭ проходит в три периода. Даты каждого из них ежегодно изменяются. В текущем году расписание следующее: досрочный период — с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 23 июня и дополнительный — с 4 по 23 сентября.

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