Шпионят по-крупному: названы семь самых опасных приложений в смартфоне

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С осторожностью надо относиться к любым запросам о дополнительном доступе к вашим данным.

Среди приложений на смартфонах встречаются и те, которые представляют опасность, поскольку собирают данные о контактах и передвижениях владельца гаджета. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заместитель по цифровому развитию председателя комиссии по качеству образования РУДН Макар Берестов.

Эксперт назвал самые опасные приложения для телефонов, которым не следует предоставлять лишних вольностей.

Мессенджеры

В числе первых стоят мессенджеры. Большинство подобных приложений занимаются сбором контактов, мета данных, а в отдельных случаях и вовсе изучают отправленную информацию.

Всегда необходимо следить за тем, какой доступ предоставляется приложению. К тому же мошенники часто совершают свои схемы через чаты мессенджеров.

Соцсети

Приложениям социальных сетей предоставляется доступ к галерее, контактам, звонкам и прочему, поэтому риск утечки данных и слежки возрастает в разы.

Карты и навигаторы

Эти приложения фиксируют ваше точное место жительства, работы, частых мест для прогулок. Такие данные позволяют при желании вычислить местонахождение конкретного человека в конкретный период времени.

Финансовые приложения

Банковские приложения могут быть взломаны злоумышленниками, поэтому их использование сохраняет риск утечки денег. Грамотная защита, безусловно, может спасти от финансовых потерь, однако и аферисты постоянно прогрессируют в своих умениях.

Приложения для знакомств

Дейтинг-программы не предполагают должной степени защиты, поэтому часто направляют личные данные в сеть. В результате мошенники пользуются фотографиями, геолокацией, именем и даже паролями. В руки злоумышленников может попасть и электронная почта, а также информация о посещении приложения.

Фитнес-трекеры

Спортивные и фитнес-приложения сохраняют данные о здоровье и маршрутах, что может стать причиной нежелательного распространения информации.

«Полезные» приложения

Полезные приложения вроде фонарика или прогноза погоды изначально, конечно, невредны, однако следить за разрешениями, которые они запрашивают, следует все равно. Не всегда на сбор информации есть веская причина. В случае, если такие приложения запросили доступ к контактам (хотя не ясно, зачем им это), лучше отказаться.

Ранее 5-tv.ru писал как телефонные аферисты принуждают россиян к преступлениям.