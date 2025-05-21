Нервный экзерсис: звезды на дорожке «Фишер. Затмение»
Реки игристого утешали взволнованные умы, ведь на Арбатской площади случился настоящий кошмар: светский раут сопроводили разговоры гостей про орудовавших в парках маньяках и сущность зла.
Холодный пот и мурашки — милый презентик для каждого посетителя. В Москве состоялась премьера криминального детектива «Фишер. Затмение».
Времена идут, а мы все помним: «зло умеет ждать». И жизнь обретает особый вкус, когда вспоминаешь, что вокруг попкорн и праздник, а не темный переулок.
Без кого сложно представить Елизавету Базыкину, что делала Елена Николаева под локтями у журналистов, почему нам нравится улыбка Гриши Верника, какой малинник у Леонида Каневского, — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.
Что еще сложнее — поймать Аллу Сигалову или нового маньяка? Пожалуй, это наш рекордсмен по быстрому проходу на дорожках и острым ответам.
1/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Хоть и не снималась в «Фишере», но нам все равно сложно представить Елизавету Базыкину без Янковского после их совместных проектов. И не пора ли нам самим отдохнуть от вечных клише?
2/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В детстве темный переулок не такой страшный, как сейчас. У Милы Ершовой — мурашки, хотя улыбка все скроет.
3/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Алену Долголенко и здесь, и там стали показывать. А она, кажется, уже и свыклась с новым статусом — звезда!
4/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
То, как сбегает с дорожки Елена Николаева — искусство. Проползла под поднятыми микрофонами. Гениально!
5/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В черном, но на позитиве. Наталья Власова решила выделиться светом в душе и легким настроением.
6/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Красной дорожки не было, поэтому красное пришлось надеть. Слава Копейкин, похоже, за традиционные ценности.
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сергей Марин не изменяет брутальному покер фейсу и тотал блэк луку. Ну хоть что-то в этом мире стабильно.
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Улыбка Гриши Верника, как глоток свежего воздуха в любую непонятную минуту. Бодрит.
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Закрываем занавес по непростым ролям. Юлия Волкова откровенно высказалась о роли в «Тайге». Ждем актрису в новых психологических перерождениях.
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Подростковые проекты сменил на криминальную жесть — тяжелую, но важную и поучительную. Красивый полет, Александр Цой!
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Инопланетная Соня Шидловская — разрыв шаблонов. Под занавес вечера неплохо ассоциируется с утренней пробежкой, кофе с собой, солнышком и наушниками.
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Леонид Каневский в малине! В свои 86 и на раутах бывает, и дам очаровывает. Кажется, стареть больше не страшно.
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сценарист Андрей Золотарев с супругой будто бы самые спокойные и «классические» на этой «маньячной» вечеринке. Белые кроссовки выжили неудобные туфли из костюмного лука!
14/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков