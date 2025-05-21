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Алексей Мокряков

Шоу-бизнес 45

Нервный экзерсис: звезды на дорожке «Фишер. Затмение»

Реки игристого утешали взволнованные умы, ведь на Арбатской площади случился настоящий кошмар: светский раут сопроводили разговоры гостей про орудовавших в парках маньяках и сущность зла.

Холодный пот и мурашки — милый презентик для каждого посетителя. В Москве состоялась премьера криминального детектива «Фишер. Затмение».

Времена идут, а мы все помним: «зло умеет ждать». И жизнь обретает особый вкус, когда вспоминаешь, что вокруг попкорн и праздник, а не темный переулок.

Без кого сложно представить Елизавету Базыкину, что делала Елена Николаева под локтями у журналистов, почему нам нравится улыбка Гриши Верника, какой малинник у Леонида Каневского, — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.

Что еще сложнее — поймать Аллу Сигалову или нового маньяка? Пожалуй, это наш рекордсмен по быстрому проходу на дорожках и острым ответам.

1/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Хоть и не снималась в «Фишере», но нам все равно сложно представить Елизавету Базыкину без Янковского после их совместных проектов. И не пора ли нам самим отдохнуть от вечных клише?

2/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В детстве темный переулок не такой страшный, как сейчас. У Милы Ершовой — мурашки, хотя улыбка все скроет.

3/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Алену Долголенко и здесь, и там стали показывать. А она, кажется, уже и свыклась с новым статусом — звезда!

4/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

То, как сбегает с дорожки Елена Николаева — искусство. Проползла под поднятыми микрофонами. Гениально!

5/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В черном, но на позитиве. Наталья Власова решила выделиться светом в душе и легким настроением.

6/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Красной дорожки не было, поэтому красное пришлось надеть. Слава Копейкин, похоже, за традиционные ценности.

7/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сергей Марин не изменяет брутальному покер фейсу и тотал блэк луку. Ну хоть что-то в этом мире стабильно.

8/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Улыбка Гриши Верника, как глоток свежего воздуха в любую непонятную минуту. Бодрит.

9/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Закрываем занавес по непростым ролям. Юлия Волкова откровенно высказалась о роли в «Тайге». Ждем актрису в новых психологических перерождениях.

10/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подростковые проекты сменил на криминальную жесть — тяжелую, но важную и поучительную. Красивый полет, Александр Цой!

11/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Инопланетная Соня Шидловская — разрыв шаблонов. Под занавес вечера неплохо ассоциируется с утренней пробежкой, кофе с собой, солнышком и наушниками.

12/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Леонид Каневский в малине! В свои 86 и на раутах бывает, и дам очаровывает. Кажется, стареть больше не страшно.

13/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сценарист Андрей Золотарев с супругой будто бы самые спокойные и «классические» на этой «маньячной» вечеринке. Белые кроссовки выжили неудобные туфли из костюмного лука!

14/14 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков