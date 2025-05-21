Блогер Милана Хаметова едва не погибла в аварии по вине нетрезвого водителя

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

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Сетевая знаменитость призвала автомобилистов ответственно подходить к вождению.

Блогер Милана Хаметова попала в аварию из-за вылетевшего на встречную полосу движения автомобиля. Об этом звезда соцсетей рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

По ее словам, дорожно-транспортное происшествие случилось по вине нетрезвого водителя.

«Мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами, и благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного», — отметила исполнительница.

Основной удар, как отметила Хаметова, произошел по второй машине, в которой ехали танцоры звезды и ее звукорежиссер.

В результате аварии серьезных травм ни у кого не было зафиксировано. Однако сетевая знаменитость призвала других автомобилистов ответственно подходить к вождению и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Водителей, которые считают, что выезжать на дорогу в нетрезвом виде — это норм, хочется попросить не рисковать своими и чужими жизнями», — заключила артистка.

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