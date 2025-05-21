Придавленный футбольными воротами ребенок погиб на детской площадке в Ставропольском крае

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Ставропольскому краю/su_skr26; 5-tv.ru

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Мать мальчика рассказала о случившемся.

На одной из детских площадок в поселке Херсонский Ставропольского края 11-летнего мальчика придавило насмерть металлической конструкцией — объединенными вместе с баскетбольным щитом футбольными воротами. О трагическом инциденте 5-tv.ru рассказала мать погибшего Виктория Магомадова.

По ее словам, школьник гулял со сверстниками на площадке. Потом один ребенок из компании сообщил, что сына женщины прищемило балкой.

Магомадова отметила, что сотрудница из администрации соседнего села, приезжавшая на место несчастного случая, не нашла нужных слов, чтобы ее поддержать, и утешила неуместной фразой.

«Она сказала: „Соболезную тебе Вика, еще одного родишь“. У меня есть один. Мне легче от этого не стало», — поделилась женщина.

Проживающая в том же селе женщина рассказала 5-tv.ru, что до это инцидента подобных случаев не было. Дети всегда играли на этой площадке без особого присмотра родителей.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Обвинение назвало две стати, среди которых привлечение к ответственности сотрудников администрации из-за халатности (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили судебную экспертизу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодаре собака укусила за лицо семилетнего мальчика.