В России опубликуют список злостных должников по алиментам
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Вносить изменения в реестр будет Федеральная служба судебных приставов.
Уже в конце этой недели Минюст опубликует список злостных должников-алиментщиков. Он будет в общем доступе, то есть проверить нарушителя сможет каждый.
Федеральная служба судебных приставов намерена регулярно пополнять реестр родителями, которые уклоняются от выплат своим детям и даже объявлены в розыск.
Информация эта весьма полезная и многое говорит о человеке. А таких должников у нас в стране почти 200 тысяч.
Сначала у списка будет чисто информационная функция. Но в дальнейшем алиментщикам планируется ограничивать доступ к госуслугам. Выйти из реестра можно только после оплаты долгов.