Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Во время интервью с журналистом «Известий» актрисы рассказали о совместном фильме.

Американские актрисы Дакота Джонсон и Адрия Архона в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Сергею Сычеву передали привет России и рассказали о своем новом фильме «Все ее бывшие».

Фильм начинается с аварии, после которой главная героиня решает переосмыслить свою жизнь. По словам Архоны, ее персонаж, Эшли, внезапно понимает: пора что-то менять. Она хочет дышать свободно, выйти за рамки привычного, разобраться в себе и… развестись со своим мужем. Мужчина в панике пытается найти помощь у друзей, которые, как выясняется, живут в открытом браке (позволяя друг другу отношения на стороне. — Прим. ред.). Супруг Эшли тоже решается на свободные отношения, но ситуация заходит слишком далеко…

«Я думаю, что фильм про отношения и комплексы в этих отношениях», — рассказала Архона, известная по главной роли в сериале «Андоре» вселенной «Звездные войны».

Авторами сюжета стали сценаристы Майкл Анджело Ковино и Кайл Марвин, с которыми актриса Дакота Джонсон, звезда «50 оттенков серого» и «Мадам Паутины», познакомилась год назад. Она сыграла в картине роль подруги Эшли и ее мужа — из той самой семьи, которая практикует «открытый брак».

Сценарий, по словам Джонсон, долго дорабатывался, а потом проект взяла под крыло ее продюсерская компания TeaTime. Получилось остроумно, с характером и без фальши. Джонсон признает: тон, в котором снят фильм, — это фирменный стиль Ковино и Марвина: умный, чуть странный и по-настоящему человечный.

«Мне нравится, как они структурируют сцены. Мне нравится, как они структурируют фильмы. Мне кажется, что они очень умные и очень смешные», — говорит актриса.

Артистки с воодушевлением пообщались с российским журналистом и в финале передали привет нашей стране. Джонсон побоялась, что не сможет выговорить «Привет, Россия!» на языке оригинала. Выкрутилась Адрия Архона.

«Hi, Russia!» — сказала актриса по-английски, но от души.

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