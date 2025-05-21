Опорник ВСУ не устоял против натиска «Ночных охотников». Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Под удар вертолетов МИ-28НМ попала и пехота неприятеля.

Экипажи вертолетов Ми-28НМ группировки войск «Север» нанесли удар по опорному пункту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Под атаку «Ночных охотников» попала также пехота неприятеля.

После завершения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись к точке вылета. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.