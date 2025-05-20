«Горы ошибок не прощают»: почему никто не эвакуирует тела людей с Эвереста

Фото, видео: www.globallookpress.com/Egmont Strigl; 5-tv.ru

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Виктория Боня покорила высочайшую гору на планете, о чем рассказала в соцсетях. Блогер также поделилась жуткими кадрами, которые вызвали много вопросов.

Эвакуировать трупы с Эвереста — это дорого и сложно. Об особенностях этой непростой процедуры рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в беседе с 5-tv.ru.

«Во-первых, это дорого. Во-вторых, с такой высоты спускать тела — очень непростое мероприятие. В-третьих, сами люди, которые идут на восхождение, просят оставить их там, если они погибнут», — сказал эксперт.

На данный момент, действительно, есть места, где лежат тела погибших альпинисты, и по этим «меткам» ориентируются другие покорители гор.

«Эти трупы напоминают всем остальным, что с горами шутить нельзя, что горы ошибок не прощают», — говорит Халилов.

Есть истории, когда родные и близкие организовывают спуск тела. На помощь, как и в других случах, приходят местные — шерпы. Обычно они помогают альпинистам поднимать грузы на высоту, служат проводниками и гидами. И эти же шерпы за достаточно серьезную сумму денег спускают тела погибших, объяснил эксперт.

«Тут вопрос стоимости, вопрос готовности родных и близких все это организовать. Потому что на таких высотах это очень сложно и очень опасно проводить. Берут людей, деньги, они поднимаются с оборудованием, с кислородом. Они используют либо волокуши, либо средство для того, чтобы загрузить тело и аккуратно его спустить, чтобы его случайно не уронить в пропасть», — говорит Халилов.

Кроме того, есть страховки, потому что в горы без страховки ходить нельзя. По словам специалиста, нештатная ситуация будет стоить дорого. Есть специальные страховые пакеты на определенных высотах. Если есть страховка полноценная, то спуск и вывоз погибших осуществляется за счет страховой компании.

Также эксперт отметил, что тело нужно успеть спустить с горы до мая. Если не успели, то придется ждать следующего мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня вышла на связь после восхождения на Эверест.